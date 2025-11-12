藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。11月11日（火）放送の同番組に、釈由美子が出演。“一人っ子育児”をテーマにトークを繰り広げた。釈は、当時7歳の息子に「きょうだいがほしかった」と目に涙を溜めて言われたそうで…。【映像】釈由美子が“一人っ子育児の悩み”に答える今回のテーマは「令和の一人っ子育児」。ママ・パパから送られた子育ての悩みに答える新コーナー「ママの間トー