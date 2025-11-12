不倫疑惑の父のモラハラ。自宅で資格勉強をする母に心の変化が？「専業主婦のくせに」と侮辱されてるのに。お母さん、なんで言い返さないの？／お父さんの不倫、気づいてないとでも思ってる？（1）大学受験を控える高校3年生のサクラ。彼女は父と母と暮らす毎日に、大きなストレスを抱えていました。父は「専業主婦のくせに」と母を見下し続け、そんな父に反論せず、ひたすら耐えるのみの母。歪んだ父と母の関係を目の当たりにする