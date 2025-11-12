11月12日、Bリーグの島田慎二チェアマンが理事会後のメディアブリーフィングに出席し、今月からB1リーグ戦でレフェリーマイクを試験導入することを発表した。 Bリーグでは2024－25シーズンの試合中に“侮辱発言を受けた”として選手間でトラブルが発生し、コート内に入って抗議をしたヘッドコーチが退場処分を受けた事例が発生。一連の事態についてリーグが調