2025年11月12日午前7時に配信された「State of Play 日本」にて、スクウェア・エニックスは「ドラゴンクエストVII Reimagined」の最新映像を公開しました。映像内では、原作で途中離脱した仲間キャラクター「キーファ」が大人になった姿で再登場し、主人公たちと共闘する新エピソードが追加されていることが明らかに。ファンにとっては衝撃と歓喜が入り混じる展開となりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら