元NGT48の人気メンバーで、現在はモデル、インフルエンサーとして活動している川越紗彩さんの1st写真集『なんとかなるなる』が発売。その発売を記念したお渡し会が新潟に続き、2025年11月1日に「HMVエソラ池袋」で開催された。【写真】「バリで有名なクタビーチで撮影した、水着でジャンプしているカットがお気に入りです」元NGT48の川越紗彩さんの1st写真集『なんとかなるなる』の発売を記念したお渡し会が「HMVエソラ池袋」にて