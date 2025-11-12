真冬のコーデで活躍する、防寒性の高い「ダウンジャケット」。気に入ったものをゲットするなら、早めのチェックが吉かも。そこで今回は、優秀な機能性と洗練されたデザインを兼ね備えたダウンジャケットを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。どちらも大人コーデに取り入れやすく、上品に着られそうです。 着るだけで即おしゃれなシルエットに 【ZARA】「ショート丈撥水・防風ダウンジャケット」\17,990