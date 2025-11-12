日本サッカー協会は12日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦・ボリビア代表戦に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。初招集の小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」に決定した。10月の2連戦で鈴木彩艶が背負った「1」は早川友基、伊東純也が背負った「14」は佐藤龍之介が着けることに。また次戦のガーナ戦から「HORIZON（水平線）」がコンセプトの新ユニフォームを着用する。日本代