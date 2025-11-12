楽天グループと日本HPは11月11日に、HPが日本全国で販売するPCにおける、先進的エージェント型AIツール「Rakuten AI」デスクトップ版の導入に関する協業に合意したことを発表した。●オフライン環境下でも途切れることなく「Rakuten AI」を使用できる「Rakuten AI」は、楽天グループが展開する70以上のサービス利用や連携をより円滑にするAIツールで、日本語および日本文化に最適化されているため、日本のプライバシーおよびデ