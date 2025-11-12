東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が11月11日、交通系ICサービス「Suica」事業に関する発表をおこなった。2026年秋、モバイルSuicaにコード決済を搭載。現在、Suicaの決済上限額は2万円だが、これにより最大30万円の買いものにも対応できるようになる。そしてもう一点、多くの人に衝撃を与えているのは、イメージキャラクター「Suicaのペンギン」の卒業だ。2001年のSuica誕生から親しまれてきたが、2026年度末を持って、新