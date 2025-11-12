OKAMOTO’Sのハマ・オカモトと齋藤飛鳥の2人が送るテレビ朝日の音楽トーク番組『ハマスカ放送部』（毎週月曜深0：15※関東ローカル）の番組イベント『ハマスカ生放送部LET'S！DREAM！ENTERTAINMENT！』が、11日に東京・EXシアター六本木にて開催された。【イベント写真多数】画伯っぷり発揮！衝撃の作品を披露した齋藤飛鳥A面では、秋の対決企画からスタート。ハマ軍vs飛鳥軍に分かれ、各チームの意思疎通力と協調性を競う