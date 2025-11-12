2025年シーズンに球団史上初の2年連続世界一に輝いたドジャース。黄金期を築く常勝チームは、来季に向けての移籍市場での動きにも注目が集まっている。補強ポイントの一つとして挙がっているのが、攻守に貢献できる外野手の存在。地元メディアでは、トレードでガーディアンズの好打者を獲得する可能性が報じられている。 ■夏のトレード期間でも候補に挙がる ドジャースでは、今季ジ