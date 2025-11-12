中国・四川省で11月11日、チベットへとつながる全長758ｍの橋が部分的に崩落した。死傷者は報告されていないという。【映像】砂煙とともに崩落する橋（実際の様子）映像には、激しい音とともに砂煙が立ち上り、橋が崩れていく様子が映っている。地元政府によると、前日には近くの斜面や道路に亀裂が生じ、山の地盤変動が確認されたため橋は通行止めになっていた。そしてこの日、地滑りが発生し、橋の一部が崩壊したという