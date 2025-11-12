雑貨およびキャラクターグッズなどを手がけるヘソプロダクション（大阪市）は、踏切グッズシリーズから、「ふみきりちょきんばこ（FUMIKIRI COIN BANK）」を、2025年11月中旬に発売する。ライトも点滅するコインを入れると「カンカン」と音が鳴ってライトが点滅するギミックを備えた、踏切をかたどった貯金箱が登場する。電源はアルカリ単3形電池×2本（別売）。価格は1980円（税込）。全国の駅ナカ店舗および鉄道模型を扱う「ポポ