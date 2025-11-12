「大相撲九州場所・４日目」（１２日、福岡国際センター）横綱大の里は霧島を下し、初日から無傷の４連勝を飾った。霧島の鋭い立ち合いをがっちり受け止めて、はたき込んだ。関脇安青錦も隆の勝をきっちり押し出して４連勝。藤ノ川は獅司を寄り切りで下し、全勝を守った。全勝だった朝紅龍は湘南乃海に敗れ初黒星。４日目を終えて全勝力士がわずか３人という異例の事態となった。横綱豊昇龍は若隆景を寄り切りで下し、３連