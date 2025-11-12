広末涼子さん静岡県の新東名高速道路で4月に俳優広末涼子さん（45）が運転する車が大型トレーラーに追突し、同乗の男性が骨折した事故で、県警は13日にも、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで広末さんを書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で12日分かった。広末さんの車は追突直前に時速185キロ近く出ていたという。捜査関係者によると、広末さんは4月7日午後6時50分ごろ、新東名高速道路の粟ケ岳トンネル内