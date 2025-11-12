阪神・藤川球児監督（４５）が１２日、国内フリーエージェント権を行使せず残留することを表明した近本光司外野手（３１）に言及。?変わらない姿勢?を高く評価し、チームの中心としての存在感に信頼を寄せた。藤川監督が近本に信頼を置くようになったきっかけは、今春キャンプでの出来事だった。試合後、選手たちの表情やハイタッチの様子を見守っていたという指揮官は、ある違いに気づいたことを明かす。「打っても打たなくて