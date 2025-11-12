楽天は12日、育成の平良竜哉選手と支配下選手契約に合意したと発表した。平良は球団を通じて「今シーズンでの支配下復帰はできませんでしたが、諦めずに結果を残せば来シーズンは支配下になれるかもしれないというモチベーションで最後までシーズンを戦っていました。一生懸命やってきて本当に良かったなという気持ちです。来シーズンはまず開幕一軍を目指し、その先でたくさんアピールしてレギュラーを勝ち取れるように頑張り