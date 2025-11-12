西武は12日、育成1位の新井唯斗選手（八王子学園八王子高）と入団交渉を行ったと発表した。新井は球団を通じて「指名あいさつのときは、まだあまり実感が湧いていませんでしたが、先ほど内諾を終えて、より覚悟が強まりました。自分の持ち味である足と肩をしっかりと生かしていきたいと思っています。まずは支配下登録を目指し、将来的にはライオンズの柱として戦えるようにがんばります。1年目は体づくりと環境に慣れることを