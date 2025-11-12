社民党の副党首・新垣邦男衆院議員（69）の“離党届が受理されない”問題が、いまだに尾を引いている。新垣氏は11月2日に会見を開き、“党勢拡大の提案が受け入れられなかった”として社民党からの離党を表明しており、9月末には党首の福島みずほ参院議員（69）に離党届を提出したが突き返されていた。その後、服部良一幹事長（75）にも持っていったが同様に受理されなかったという。その後、離党届を郵送したものの、“党の正式な