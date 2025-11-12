お笑いコンビ、カカロニの栗谷（36）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。TBSの女性アナウンサーにバラ3輪を渡したことで、同局の一部番組を出禁になった話を告白した。芸能事務所グレープカンパニー所属芸人特集で登場。MCの神田愛花から「過去に女性共演者に電話番号渡したことがあるっぽい」とフリップに栗谷の似顔絵イラスト付きで質問された。栗谷は「△」の札をあげたが「いや、僕は連絡先じ