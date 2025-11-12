KISSのポール・スタンレーとジーン・シモンズの息子たちが、スタンレー・シモンズとしてのデビューシングルをリリースする。エヴァン・スタンレーとニック・シモンズは、12月5日にシングル『ボディ・ダウン』を発売することをインスタグラムで告知した。 【写真】そ、そっくり！メークを取るとイケメンのパパ 2人はこう綴っている。「1年前はスタンレー・シモンズな