画像提供：DEAN ＆ DELUCA 生産者の思いを橋渡しする"伝え手"、そして食文化を守り広めていく"担い手"へ。つくり手とともに、食の美しさを未来へつなぐ新しいフラッグシップストアが、品川から始まります。 ufu.編集部ではメディア向けに開催された内覧会へ参加してきました。ブランド創設50周年に向けて、ブランドの新しい起点となる「DEAN ＆ DELUCA 品川」から新しく登場するスイーツを中心に、その魅力をお届けいたし