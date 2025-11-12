日本サッカー協会は１２日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に臨む日本代表の背番号を発表した。今回の活動に不参加のＧＫ鈴木彩艶がこれまで背負ってきた「１」はＧＫ早川友基、同じく不参加のＭＦ伊東純也の「１４」は、ＭＦ佐藤龍之介が着けることになった。また初招集のＧＫ小久保玲央ブライアンは「１２」、ＭＦ北野颯太は「２４」、ＦＷ後藤啓介は「２６」に決まった。背番号