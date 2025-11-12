静岡･掛川市内の自宅の冷凍庫から5歳の娘の遺体が見つかり、母親が逮捕された事件で、警察は娘に対する殺人容疑で母親を再逮捕しました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、掛川市大坂に住む37歳の無職の女です。警察によりますと、容疑者の女は、9月中旬、自宅で当時5歳だった娘を何らかの方法で窒息させて殺害した疑いがもたれています。容疑者の女は、車のトラブルがあった際に、駆けつけた警察官に「娘が行方不明になっている」と