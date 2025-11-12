東京六大学野球リーグ・東大のスタンリー翔唯（かい）内野手（２年＝早実）が１２日、司法試験に合格した。今年１００周年を迎えた同リーグにおいて、現役選手でありながら難関の司法試験合格者となったのは極めて異例だ。米国人の父を持ち、現在２２歳のスタンリーは小１から野球に熱中。早実で甲子園に出ることを夢見て、早実中等部を受験して合格。英検１級も取得した。早実ではベンチ入りならず、２年からは学生コーチに転