◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）を寄り切り、３勝目を挙げた。連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭２枚目・霧島（音羽山）をはたき込み、４連勝を飾った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を上手出し投げで下し、２勝２敗とした。関脇・王鵬（大嶽）は、西前頭３枚目・宇良（木瀬）に押し出され、２敗目。