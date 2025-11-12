肺炎のため８日に９２歳で死去した俳優・仲代達矢さんの訃報から一夜明けた１２日、石川・七尾市の能登演劇堂（あゆみコーナー）には、仲代さんを追悼する献花台が設置された。同劇場は、仲代さん率いる無名塾が毎年のように公演を行ってきた場所。東京生まれの仲代さんは「能登は第二の故郷」と言い、俳優人生の最後となった出演舞台（５月開幕）も、同所でのものだった。献花台が設置されると、ポツポツ人が訪れ、花を捧げた