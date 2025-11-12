9月に静岡県内で発生した竜巻などについて、政府は「激甚災害」に指定し国の支援を拡充することを決めました。9月、静岡県内では台風15号に伴い牧之原市から吉田町にかけて国内最大級の竜巻が発生。住宅のほか、農業施設では復旧に1億円以上かかる甚大な被害となりました。これを含む8月5日から9月21日までの豪雨と暴風雨による災害について、政府は「激甚災害」に指定することを決めました。これにより自治体が管理する施設や農地