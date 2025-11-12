◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を上手出し投げ、２勝２敗とした。過去２勝０敗の相手に、立ち合いに右上手を取り、そのまま送り出すように勝利した。初日は西前頭筆頭・若隆景（荒汐）に快勝し、波に乗るかと思われたが、２日目は東前頭２枚目・霧島（音羽山）、３日目は小結・高安（田子ノ浦）に連敗。先場所痛めた右膝の影響も考えられるが、