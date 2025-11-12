ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」が、12日に開幕した。山崎郡（35＝大阪）は初日2、4号艇で2、3着と手堅くまとめた。「少しずつズレていて全部がもったいない感じ。でも、合っていなくてこの着順だし、足自体はそれなりにいっていますね」と前向きに話した。「夢を見ることはできた。あの経験で（SGを）獲りたいという気持ちが以前より強くなった」2節前の津ダービーでは予選を1位で通過したが