トラックメーカーのいすゞ自動車が発表した半年間の決算は、最終利益が前の年の同じ時期と比べて11%減益となりました。円高の進行や資材高騰が利益を圧迫しました。いすゞ自動車が発表した今年4月から9月までの半年間の決算は、中近東やアフリカでの販売が好調だったことから売上高にあたる売上収益は前の年の同じ時期と比べて5.4%増えて、1兆6373億円になりました。一方、本業のもうけを示す営業利益は21.1%減り、1046億円。最終