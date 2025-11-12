トルコ・イスタンブールのエクレム・イマモール市長は汚職などの罪で収監され、現在、職務停止中です。現地メディアによりますと、トルコ検察は11日、イマモール市長に対し、懲役2430年を求刑したということです。イマモール氏が大規模な犯罪組織の首謀者であり、トルコ政府に1600億リラ＝日本円でおよそ6000億円の損失を与えたとしています。検察が作成した起訴状は4000ページを超えており、市長在任期間中の広範囲にわたる汚職、