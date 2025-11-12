参院予算委で答弁する片山財務相＝12日午後片山さつき財務相は12日の参院予算委員会で、外国為替市場の円安ドル高の進行をけん制した。「経済への影響はプラス面とマイナス面があるが、マイナス面が目立ってきたことは否定しない」と強調。自民党の阿達雅志氏が輸入価格の上昇により中小企業や家計が圧迫されていると訴えたことに答えた。片山氏は「為替市場における過度な変動や無秩序な動きについて、高い緊張感を持って見極