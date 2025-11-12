契約を更改し、記者会見する中日・木下＝12日、ナゴヤ球場中日の木下が12日、現状維持の7千万円で契約更改した。昨オフに複数年契約を結んでいる。10年目の今季は開幕戦で先発マスクをかぶったが、5月末に左太もも裏を痛めて離脱。その後1軍復帰はかなわず、出場38試合で打率2割4分1厘に終わった。「何もやっていないイメージが強い」と淡々と振り返った。戦列を離れた間に、新人の石伊が正捕手に定着した。レギュラー奪取へ「