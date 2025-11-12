１２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比４３銭円安・ドル高の１ドル＝１５４円６１〜６３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、８４銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７９円０９〜１３銭で大方の取引を終えた。