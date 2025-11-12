同居する父親（６７）を殺害しようとしたとして、福岡県警春日署は１２日、同県那珂川市の無職男（４３）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。父親は搬送先の病院で死亡が確認され、同署は殺人容疑に切り替えて捜査。母親（６０歳代）も負傷しており、同署は男が関与したとみて調べている。発表では、男は１２日午前１０時５分頃、自宅前の路上で、父親の腹部付近を包丁で突き刺して殺害しようとした疑い。容疑を認めている。男