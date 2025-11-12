11月12日、TBS系『THE TIME,』にVTR出演した橋本環奈が、コメディ作品での“強敵”な俳優を明かした。【関連】橋本環奈「楽しいことが大好き」大切にしているポジティブマインド「過去を振り返らない」番組のインタビューで、橋本は“弱点”があるとして、「笑いを我慢するのが本当に苦手で。どうしてもコメディの面白いシーンとかだと笑っちゃうんです」とコメント。その上で、「私、今までで一番共演してるのが佐藤二朗さんなん