県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり173円で、前の週よりわずかに下がりました。ガソリン税の暫定税率廃止に向けて、13日から補助金が段階的に引き上げられるため、来週以降は値下がりが予想されています。10日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり173円で、先週より10銭下がりました。与野党6党は、先週ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで正式合