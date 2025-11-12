与野党6党はガソリン税に上乗せされている1リットルあたり25.1円の暫定税率を、年内に廃止することで正式合意しています。現在は、1リットルあたり10円の補助を国が石油元売り会社に支給しています。これを13日から2週間ごとに5円ずつ増やし、段階的に補助額を引き上げることで、価格の急落に伴う市場の混乱を抑えながら、年末までに暫定税率を廃止します。では、ガソリン価格は13日からすぐに反映されるのか、また年末にかけてど