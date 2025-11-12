来春WBCでイタリア代表のベンチコーチ補佐を務める予定のポサダ氏(C)Getty Imagesヤンキースの捕手として、4度のワールドシリーズ制覇に貢献したホルヘ・ポサダ氏が、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表で「ベンチコーチ補佐」を務めることが分かった。現地時間11月11日までに、母国プエルトリコの大手紙「El Nuevo Dia」が報じた。【動画】出た、164キロ！大谷翔平がイタリア代