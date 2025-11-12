米メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルス・ギャラクシー（LAギャラクシー）に所属する元サッカー日本代表DF吉田麻也（37）が12日、第2子男児の誕生を報告した。【写真】幸せな表情！?…子どもたちを抱く吉田麻也吉田は自身のインスタグラムを更新。英語で「新しい家族を紹介できて嬉しいです」と書き出すと、長女と第2子を笑顔で抱いた写真を公開。文章の最後には、「お姉ちゃん、重すぎる」と日本語で記した。吉田は