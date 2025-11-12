◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）を寄り切り、３勝目を挙げた。頭をつけてきた相手に対して、右を差し、じりじりと押して行き、危なげなく白星とした。初日に東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に黒星を喫したものの、２日目から３連勝。前日は、東前頭２枚目・霧島（音羽山）を寄り切り、「動きは良かった。体の反応は悪くない」と手応えをつかんでいる様