◇大相撲九州場所4日目（2025年11月12日福岡国際センター）初日に金星を配給した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は西前頭筆頭の若隆景（30＝荒汐部屋）を下し、2日目から3連勝とした。この対戦では昨年九州場所から6連勝、幕内通算の対戦成績は9勝6敗となった。立ち合いは当たって、はたく動きを見せた。ここで思い直したように右をねじ込みながら左で抱えて圧力を加えた。じわじわと攻め込み、相手を根負けさせるように寄り切