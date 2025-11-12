◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭２枚目・霧島（音羽山）をはたき込み、４連勝とした。過去８戦全勝の元大関を、受けて立ち、右に体を開いてはたいた。落ち着きのある相撲を展開している。前日の西前頭筆頭・若隆景（荒汐）には、もろ手突きで強烈に当たり、押し出して完勝。「圧力を伝えられた」と振り返った。「下半身が安定してきているのもある。昨年と