ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」が、12日に開幕した。近況の不振打破へ中野次郎（44＝東京）が好発進を決めた。4号艇の初日3Rはカド3コースの湯川浩司が捲って、マーク位置から捲り差して2着。後半10Rはセンター勢が競り合う好展開を大外から捲り差すと、最内を差した羽野直也にバックで伸び勝って1着をもぎ取った。後半は3連単8万3880円（109番人気）と波乱の立役者となり「うれしいです。少し