FIFAワールドカップ26出場をかけた運命の2試合に臨むノルウェー代表に、負傷中のマルティン・ウーデゴーア（アーセナル／イングランド）も合流するようだ。11日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。ウーデゴーアやアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）らを擁するノルウェー代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループIで首位を快走している。初戦でモルドバ代表を5−0で粉砕