日本代表は12日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。10日、11日は帰国まもない海外組が室内での調整となっていた中、12日の練習には招集メンバー26名のうち25名がピッチで練習を実施。鎌田大地は疲労を考慮し、室内での個別調整となった。選手たちはストレッチやボール回しなどで調整。12日から冒頭15分のみの公開となり、ガーナ戦に向けて本格的な準備を進めていく。また練習開始前