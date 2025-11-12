国民民主党の榛葉幹事長は12日の参院予算委員会で、高市首相と片山財務大臣について、ネット上で「最恐コンビ」と言われていると指摘し、「国民のための仕事を邪魔する人から恐れられる人だと信じている」とエールを送った。高市首相は「残念です」と笑わせつつ、「最強コンビ」として政権運営に取り組む決意を示した。榛葉氏は質問の冒頭で、「今、国会が大きく変わっている。その象徴が高市総理であり片山さつき財務大臣だと思っ