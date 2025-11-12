日本有数のクラシックホテル「ホテルニューグランド」では、2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）までの期間、バリエーション豊かな旬の苺スイーツが食べられる「苺フェア」を開催する。関東大震災の横浜復興のシンボルとして、1927年に開業した「ホテルニューグランド」。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本を代表するホテルの一つ。開業時と変わらぬ佇まい