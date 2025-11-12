【モデルプレス＝2025/11/12】お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコが11月12日までに、自身のTikTokを更新。水着姿で踊る動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】川村エミコ「可愛い」おニューの水着姿◆川村エミコ、水着姿でダンス動画を公開川村は「おニューの水着で好きすぎて滅！踊ってみました」とつづり、花柄ワンピースタイプの水着姿で、10月27日に配信されたM!LKの新曲「好きすぎて滅！」のダンスを踊っている様子を公開